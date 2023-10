Quando è ambientato Dragon Ball Daima rispetto a Super e Z?

La storia di Goku dura da parecchi anni, e non soltanto quelli editoriali. Nato nel 1984, il personaggio ha camminato lungo un percorso tortuoso e difficile, ricco di pericoli e di nemici da affrontare, fin da quando era un ragazzino. Col tempo però è cresciuto, diventando adolescente, adulto, padre come lo abbiamo visto alla fine di Dragon Ball Z.

Tutto questo verrà però ribaltato nella nuova serie, Dragon Ball Daima, appena annunciata al New York Comic-Con dopo mesi e mesi di leak e di speculazioni. Goku diventerà bambino, così come tutto il resto del cast della serie, e verranno catapultati tutti in una nuova avventura. Quando sarà ambientato Dragon Ball Daima? La nuova serie del franchise avrà una collocazione unica nella timeline di questo mondo fantastico. Come sempre, la sua posizione temporale è collocata prima della fine di Dragon Ball Z, quindi prima dell'ultimo torneo Tenkaichi che portò Goku e gli altri a conoscere il giovane Ub. Tuttavia, questa serie è ambientata anche prima dell'incontro con Beerus e Whis, quindi prima di Dragon Ball Super.

L'arco temporale di Dragon Ball Daima è quindi ben definito: dopo la battaglia con Majin Bu e prima del film Dragon Ball Z: La battaglia degli dei. Di conseguenza, il film è ambientato tra l'inizio dell'anno 775 e la fine dell'anno 777 del mondo di Dragon Ball. Non ci saranno quindi le nuove trasformazioni della serie, come il Super Saiyan God o l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. L'avventura non dovrebbe durare quindi tantissimo, risolvendosi nel giro di pochi mesi o al più qualche anno, regalando al pubblico un arco narrativo breve ma intenso e nostalgico.

Ecco anche qual è la trama ufficiale di Dragon Ball Daima rivelata in occasione del New York Comic-Con.