Quando è ambientato Yu-Gi-Oh? Ecco a che periodo egizio potrebbe corrispondere

Yu-Gi-Oh! è un gioco di carte parecchio in voga in tutto il mondo, tornato all'apice dopo il lancio di Yu-Gi-Oh! Master Duel, videogioco che ha messo a disposizione tutte le carte del TCG. Ma non va dimenticato che è anche una delle serie di anime e manga più popolari, con la storia originale scritta e disegnata dal compianto Kazuki Takahashi.

Yu-Gi-Oh! è stata la serie più nota e importante di Takahashi, realizzandola inizialmente mettendo al centro una sfida oscura tra giochi di vario tipo. Soltanto dopo è subentrato il gioco di carte collezionabili che ha visto Yugi Muto e il suo alter ego, il misterioso faraone intrappolato nel Puzzle del Millennio. Uno dei personaggi centrali e più iconici della serie è proprio il faraone Atem, un antico spirito egizio legato all'oggetto ricostruito dal giovane Yugi. In realtà, Atem appartiene all'antico Egitto, ma a che periodo?

Infatti, l'Antico Egitto è un regno che spazia nell'arco di migliaia di anni prima della nascita di Cristo. Quando è ambientato il mondo di Atem in Yu-Gi-Oh? Ci sono tante opportunità, dato che l'unificazione del regno avvenne nel 3100 A.C., mentre la sua dissoluzione può essere datata 332 A.C., ovvero nel momento della conquista della Macedonia, a cui seguì anche il periodo tolemaico. In Yu-Gi-Oh ci sono diversi dettagli che possono condurre alla risposta a questa domanda, nonostante per gran parte dell'anime venga mostrato un Egitto molto generico.

La tomba di Atem è stata costruita nella Valle dei Re, con la grande piramide di Giza che era già stata costruita. Si tratta quindi di un periodo successivo al 2500 A.C., momento in cui furono completate le tombe, ma il loro effettivo utilizzo avvenne solo più avanti, tra il 1539 e il 1075 A.C. È in questi cinque secoli quindi che ha regnato Atem, cosa confermata anche dalla presenza dei cavalli, che sono stati introdotti in Egitto soltanto dal 1700-1500 A.C.

Pertanto, Yu-Gi-Oh è ambientato tra il 1539 e il 1075 A.C. circa, riducendo di molto la possibile ambientazione di questo Antico Egitto fittizio con i mostri delle carte. Intanto potete ammirare la forza del faraone in questa statua di Atem con le divinità egizie.