Quando andrà in onda Jujutsu Kaisen stagione 2? Le possibili date

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata trasmessa a cavallo del 2020 e del 2021, con 24 episodi che hanno conquistato l'attenzione di tutti. Il successo ottenuto ha spinto Studio MAPPA a realizzare il film Jujutsu Kaisen 0, basato sugli avvenimenti di alcuni capitoli prequel disegnati da Gege Akutami.

La storia principale si è quindi temporaneamente interrotta ed è stato necessario aspettare per avere la conferma della realizzazione di Jujutsu Kaisen stagione 2. Per ora, i prossimi episodi arriveranno in un generico "2023", con la data precisa che ancora non è conosciuta. Dato che manca un anno, ci sarà tempo per svelare questa informazione, intanto iniziamo a stimare quando potrebbe debuttare Jujutsu Kaisen stagione 2.

Inizialmente, alcune fonti parlavano di un "inverno 2023", riferendosi in pratica a gennaio, data di inizio della stagione invernale degli anime in Giappone. Non c'è nulla di confermato, ma gennaio 2023 è la data più probabile in cui vedremo Jujutsu Kaisen stagione 2. Considerato infatti l'anno di preparazione, è difficile si vada oltre l'inverno 2023 o la primavera 2023.

Non possono essere esclusi problemi che portino a rinvii verso l'estate 2023 o addirittura all'autunno 2023, tuttavia questa situazione sembra molto improbabile vista l'organizzazione di Studio MAPPA, senza contare che l'effetto dell'annuncio ridurrebbe l'hype a così tanta distanza temporale. Ora non resta che attendere informazioni ufficiali che possano confermare la data di debutto. Intanto ecco quali archi narrativi saranno coperti da Jujutsu Kaisen 2.