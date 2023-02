Quando parte il nuovo anime di Pokémon? La data di uscita dell'anime del 2023 senza Ash

Sono stati vent'anni e più di viaggi, di esplorazioni, di scoperte, di avventure. Ash Ketchum ha viaggiato per tante regioni del mondo di Pokémon in compagnia del suo Pikachu, catturando tante altre creature da crescere e da fare evolvere, al fianco di amici insostituibili e combattendo con nemici e rivali di ogni tipo.

Quel viaggio è culminato con la vittoria alla Lega Pokémon di Galar, l'ultimo lascito di Ash Ketchum prima del suo addio definitivo all'anime. Infatti, alla fine di un ciclo di episodi che farà fare un bel viaggio nella nostalgia, ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della serie con un pizzico di nostalgia, sarà il turno di due nuovi ragazzi, Roy e Liko. I due bambini saranno i prossimi allenatori a diventare protagonisti dell'anime di Pokémon.

Pocket Monsters 2023 debutterà sicuramente ad aprile 2023, come annunciato in passato. Ma, precisamente, quando? La data di uscita dell'anime di Pokémon è fissata per il 14 aprile 2023, quindi praticamente subito dopo la conclusione della storia di Ash e Pikachu. I due sono già pronti per allontanarsi dalle scene ma sempre in cerca di avventure, mentre Roy e Liko debutteranno con i loro pokémon, i tre starter di Paldea, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Il primo episodio trasporterà tutti gli spettatori a Paldea, con i due ragazzi che inizieranno il loro viaggio scoprendo chi li accompagnerà. E così, dopo una lunga carriera, ci sarà un avvicendamento alle redini dell'anime di Pokémon. Siete pronti per abbandonare Ash Ketchum e conoscere questi due nuovi aspiranti allenatori che cercheranno di vincere le future leghe? Intanto c'è una teoria sull'identità di Liko.