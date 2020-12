Quando arriva ONE PIECE 1000? Previsioni e teorie su un capitolo epocale

E alla fine è giunto. Dopo anni di attesa, di pubblicazioni settimanali, di storie raccontate e anche qualche pausa imprevista di mezzo, Eiichiro Oda sta per arrivare a un capitolo con un numero molto significativo. Tra qualche giorno arriverà su Weekly Shonen Jump l'attesissimo ONE PIECE 1000.

Il manga arriverà così in quarta cifra, un numero che solo in pochi possono sognare di raggiungere. ONE PIECE 1000 sarà pubblicato il 3 gennaio 2021 su MangaPlus, alle ore 17:00 in inglese e spagnolo. Ricordiamo infatti che Weekly Shonen Jump osserverà una pausa natalizia e quindi non sarà pubblicato domenica 27 dicembre. Inoltre, dopo la pubblicazione di ONE PIECE 1000, ci sarà un'ulteriore pausa.

Ma passiamo ai contenuti del capitolo: cosa racconterà Oda in ONE PIECE 1000? Arrivati a questo punto, Rufy è quasi sulla cupola e non è da escludere un suo faccia a faccia con Kaido, mentre anche Zoro e Marco trovano il loro scontro. Ma le attenzioni sembrano essere rivolte principalmente verso Yamato, o meglio verso ciò che tiene in mano. Il diario di Oden Kozuki è prezioso perché contiene tantissime informazioni che non sono state ancora rivelate al mondo e Oda potrebbe decidere di rivelarne alcune.

Al centro delle prossime rivelazioni potrebbe esserci la D, quella lettera misteriosa che si trova nel nome di alcune persone di altissimo calibro. Scopriremo finalmente cosa significa? Secondo alcune teorie die fan potrebbe anche esserci qualche importante rivelazione su Rocks D. Xebec. Bisognerà attendere qualche giorno per saperlo, ma Oda sta già preparando un 2021 bomba per ONE PIECE.