Quando arrivano nuovi dettagli su Tokyo Revengers 2? Molto presto secondo alcuni leak

La community sta per salutare in via definitiva Tokyo Revengers, uno dei manga più di successo di questi ultimi anni che verrà chiuso entro una manciata di capitoli. L'avventura di Takemichi e dei membri della Tokyo Manji Gang proseguirà però nell'adattamento anime, di cui arriverà presto una seconda stagione.

Soli cinque capitoli separano Ken Wakui dalla fine del suo Tokyo Revengers. Ma se la serie manga sta per giungere al suo epilogo, l'anime sta invece per fare il suo ritorno. La Stagione 2 di Tokyo Revengers debutterà a gennaio 2023, ma è da ormai qualche mese che non arrivano aggiornamenti sulla produzione. In che stato si trovano i lavori? Presto arriveranno novità.

Sul numero 49 dell'anno di Weekly Shonen Magazine verranno ufficialmente rivelate nuove informazioni sull'adattamento animato del Christmas Showdown, arco narrativo di Tokyo Revengers che verrà raccontato nel corso della seconda stagione della serie. In uscita il 2 novembre in Giappone, la rivista includerà anche una key visual e una pagina a colori dedicata ai protagonisti della Toman.

In attesa di scoprire il finale dell'opera nelle ultime pagine del manga e di proseguire la storia della gang nella prossima stagione anime, vi ricordiamo che Crunchyroll sta trasmettendo Tokyo Revengers doppiato in italiano.