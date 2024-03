Quando arrivano le prossime puntate in italiano di Naruto Shippuden su Prime Video?

Da ormai qualche mese, a poco alla volta, Amazon sta portando Naruto Shippuden su Prime Video. L'adattamento animato di Studio Pierrot, tratto dal manga iconico di Masashi Kishimoto, è in piena Guerra Ninja, ma quando proseguirà la storia? Scopriamo insieme quando arriveranno i prossimi episodi in italiano di Naruto Shippuden su Prime Video.

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato finalmente completato, ma per assistere all'epilogo bisognerà prima attendere che le ultime puntate vengano trasmesse su Mediaset Italia 2. Invece, sul catalogo streaming di Amazon, il finale arriverà nel mese di agosto 2024.

La storia di Naruto Shippuden su Prime Video riprenderà dal 1° aprile, quando sulla piattaforma arriveranno le saghe 13, 14 e 15 di Naruto Shippuden in italiano. Si comincierà dalla saga dei Sette Spadaccini, per poi proseguire con la Saga Speciale: Potere e finire con la Saga Grande Guerra Ninja: Aggressori dall'Aldilà.

La prima di questo trittico è per buona parte filler, mentre la seconda racconterà lo scontro pre-guerra tra i ninja di Konoha e Kabuto. L'ultimo arco è anch'esso per buona parte originale e racconterà lo scontro tra le forze dell'alleanza ninja e gli shinobi resuscitati da Kabuto. Verranno coperti gli episodi dal 276 al 320, ossia fino a quando Omoi della Nuvola parte in missione solitaria. Sapete che a Hollywood è in produzione un adattamento live-action di Naruto?