Ecco quando arriverà L'Attacco dei Giganti capitolo 122

Uno dei titoli più importanti di questi anni 2010 è senza dubbio L'Attacco dei Giganti, serie di Hajime Isayama nata il 9 settembre 2009 e che ha raggiunto una notorietà spaventosa in seguito all'anime prodotto da WIT Studio e mandato in onda, con la sua prima stagione, nel 2013. Adesso i fan attendono con ansia il prossimo capitolo, il 122.

Dopo l'emozionante capitolo 121 che, come da prassi, ci regala un cliffhanger, gli appassionati della serie sono in attesa di L'Attacco dei Giganti capitolo 122. Come da prassi, data la cadenza mensile della rivista Bessatsu Shonen Magazine, la prossima storia redatta da Hajime Isayama non arriverà prima del prossimo mese.

Il tweet di Attack on Titan Wiki conferma la data di uscita ufficiale della rivista e con sé quella di L'Attacco dei Giganti: il capitolo 122 arriverà ufficialmente il 9 ottobre 2019. Cosa ci sarà per Eren, la fine di ogni sogno di portare la razza eldiana a vivere liberamente nel mondo oppure il controllo della progenitrice Ymir e quindi l'accesso a ogni possibile potere?

L'Attacco dei Giganti è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato fin dal primo numero di Bessatsu Shonen Magazine dal 9 settembre 2009. La serie ha compiuto quindi dieci anni quest'oggi ma potrebbe difficilmente compierne undici, considerata la vicinanza della fine , come già autore ed editor di L'Attacco dei Giganti hanno dichiarato in diverse interviste rilasciate negli scorsi mesi.