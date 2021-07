Quando arriverà l'episodio 1000 di ONE PIECE? La data di trasmissione ufficiale

Alcuni mesi fa, il manga di ONE PIECE ha raggiunto il capitolo 1000. Un traguardo eccezionale e che pochissimi fumetti nipponici possono vantare, e che sarà affiancato tra qualche mese da quello della pubblicazione del volume numero 100. E per quanto riguarda l'anime di ONE PIECE?

Ormai anche il prodotto di Toei Animation si sta avvicinando alla quadrupla cifra. Settimana dopo settimana, vengono sfornati i vari episodi di ONE PIECE, con l'episodio 983 in pubblicazione su Crunchyroll e in Giappone domenica 18 luglio 2021. Mancano quindi 17 episodi all'episodio 1000, con l'anime che affiancherà quindi a breve il manga di Eiichiro Oda. Ma quando arriverà l'episodio 1000 di ONE PIECE?

La trasmissione dell'anime in Giappone non subirà interruzioni per le Olimpiadi di Tokyo, ma si fermerà invece per la maratona che si terrà il 17 ottobre 2021. Considerato questo stop, ONE PIECE 1000 arriverà il 21 novembre 2021 in TV in Giappone e su Crunchyroll. Quasi 11 mesi dopo, anche l'anime segnerà questo importantissimo traguardo.

Su cosa potrebbe incentrarsi l'episodio 1000 di ONE PIECE? A seconda del ritmo deciso dalla produzione, ONE PIECE episodio 1000 potrebbe adattare il millesimo capitolo del manga, un capitolo molto significativo per Rufy e che quindi sarebbe perfetto come traguardo. Tuttavia, considerata la vicinanza tra i due media, non è detto che Toei Animation voglia rischiare, continuando il ritmo lento di adattamento, sempre che non decida di invertire qualche evento, facendo in modo da mostrare prima i contenuti del capitolo 1000 e poi quelli dei capitoli tra il 990 e il 999, ove possibile.

Non resterà che vedere la gestione degli episodi di ONE PIECE dei prossimi due mesi.