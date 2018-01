Quando arriverà la seconda stagione di The Seven Deadly Sins su Netflix?

Dopo anni di attesa, la seconda stagione di The Seven Deadly Sins è finalmente cominciata, almeno in Giappone. Ora, tutti gli amanti di anime del vecchio continente si stanno chiedendo quanto tempo ci vorrà prima che-questo il titolo della seconda stagione- arrivi su

Per coloro che avevano sperato in un simulcast -dato anche l'ottimo riscontro di pubblico della prima stagione- le notizie non sono delle migliori. The Seven Deadly Sins andrà in onda solo su MBS e altre stazioni giapponesi. Non esistono sedi legali per tenere il passo con la seconda stagione dell'anime in tempo reale, ma un giorno arriverà certamente su Netflix, che ne detiene i diritti a livello internazionale.

Al momento, non ci sono notizie su quando Netflix porterà lo show sulla sua piattaforma, ma aspetterà sicuramente che la stagione sia finita. La seconda stagione è composta da 24 episodi, quindi potrebbero passare all'incirca sei mesi prima del rilascio da parte di Netflix. la prima stagione dell'anime iniziò nell'Ottobre 2014 e si concluse nel Marzo 2015. Netflix impiegò ben sette mesi prima di presentarla al pubblico nel Novembre 2015, in quanto aveva bisogno di essere sottotitolata e doppiata. Se la società tratterà nel medesimo modo la seconda stagione, The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments non arriverà sulla piattaforma streaming fino a Febbraio 2019.

Si può solo sperare che il riscontro positivo della prima stagione e la grande attesa del pubblico pagante porti Netflix a velocizzare tutto il processo di adattamento.