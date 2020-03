Quando i buoni perdono la calma: qual è stato il miglior 'rage moment' in un anime?

C'è qualcosa di estremamente soddisfacente nel vedere un personaggio buono perdere la calma, e fortunatamente gli anime sono pieni di scene di questo tipo. Dalla rabbia di Goku nello scontro con Freezer a quella di Izuku nella battaglia con Overhaul: negli ultimi trent'anni, quale "rage moment" vi è rimasto maggiormente impresso?

L'utente Twitter Izukuuu_Shonen ha provato a cercare una risposta chiedendo aiuto ai suoi follower, ma come potete immaginare non è certo facile scegliere da un catalogo così vasto di serie shonen e seinen. Tra le tante svettano ovviamente le classiche scene conosciute da tutti gli appassionati dell'animazione giapponese, come la trasformazione di Goku in Super Saiyan, quella di Naruto nella Volpe a Nove Code o quella di Eren Jaeger in Gigante.

Sono passati circa trent'anni dalla prima apparizione di scene di questo tipo, ed ancora oggi gli shonen più celebri come My Hero Academia, Black Clover o The Rising of the Shield Hero ne fanno un forte utilizzo. In calce potete vedere qualche risposta da parte del pubblico del web, rigorosamente il più spoiler free possibili.

Fateci sapere qual è la stata la scena che vi ha colpito più di tutte con un commento, senza dimenticarvi di inserire il tag spoiler dopo aver scritto il nome dell'anime! Nel caso in cui voleste rinfrescarvi la memoria invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ai nostri approfondimenti sulle migliori scene di Dragon Ball Z e di Naruto!