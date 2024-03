Quando comincerà l'anime di Boruto: Two Blue Vortex? Parliamone

Con il salto temporale e l'inizio di Boruto: Two Blue Vortex, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto hanno decisamente cambiato passo. Lo shonen sequel di Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations ha tinto le sue atmosfere, non più colorate come in precedenza, un cambiamento iconizzato dallo stesso protagonista dell'opera.

Boruto: Two Blue Vortex è la nuova era del manga sui ninja. Boruto: Two Blue Vortex ha inaugurato un nuovo dominio che non si vedeva dai tempi di Naruto, risultati straordinari che Boruto: Naruto Next Generations era riuscito a sfiorare solo in poche occasioni. Ciò è dovuto all'atmosfera più seria, al mistero che circonda il protagonista, ai nuovi antagonisti e ai continua combattimenti e cambi di scena. Ma la domanda che si pongono tutti è questa, quando comincerà l'anime di Boruto: Two Blue Vortex? La risposta potrebbe non farvi felici.

Il motivo per cui l'anime di Boruto venne sospeso risiede nella vicinanza al materiale originale del manga. Studio Pierrot decise di non dare vita a nuovi filler, i quali stavano affossando la produzione, ma di fermarsi e rifiatare per poi riprendere raccontando la storia così com'è stata ideata dal suo creatore.

La parte 2 di Boruto: Naruto Next Generations non parrebbe essere vicina, nonostante alcuni leak parlino di un ritorno entro breve. Sembra trattarsi di fake. La rivoluzione in casa Studio Pierrot non sembra lasciare spazio a un ritorno entro breve, considerando anche i diversi progetti che lo studio d'animazione ha in fase di produzione.

L'anime di Boruto si ferma con l'episodio 293, in corrispondenza circa con il capitolo 67 del manga. La fine della prima parte dell'opera si ha con il capitolo 80, per cui l'adattamento dovrebbe ancora coprire la saga conosciuta come Omnipotence, quella che poi da il via per gli eventi di Boruto: Two Blue Vortex.

Boruto parte 2 potrebbe tornare nel 2028 e ciò vuol dire che per vedere l'adattamento di Boruto: Two Blue Vortex dovremo attendere dell'altro tempo. L'anime di Boruto: Two Blue Vortex potrebbe cominciare nel 2029, o addirittura nel 2030.

