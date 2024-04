Quando comincia esattamente Kaiju No. 8? Ecco dove vedere l'anime

Con l'arrivo della primavera, sia le nuove serie che le ultime stagioni degli anime già in corso catturano l'attenzione degli appassionati. Tra le nuove proposte, Kaiju No. 8 si distingue come una delle più attese. La serie, destinata a raggiungere un vasto pubblico, promette un'esperienza coinvolgente e avvincente. Ma quando è prevista l'uscita?

L'appuntamento con il primo episodio di Kaiju No. 8 è per sabato 13 aprile, per la prima volta con la trasmissione in diretta alle 16:00 in Italia e per tutti i paesi dell'Europa, sia su Crunchyroll che sul social X. Successivamente, l'episodio sarà disponibile dalle 17:30 tramite la scheda dedicata su Crunchyroll.

Kaiju No. 8 segna un traguardo importante nella storia degli anime, essendo il primo ad essere trasmesso senza alcun ritardo rispetto alla sua uscita in Giappone. L'hype intorno a questo titolo è tangibile, mentre la data di uscita si avvicina sempre di più. Con la trasmissione dell'anime anche su X, prendere parte alle discussioni di anime sarà ancora più divertente e coinvolgente.

Per chi non ha familiarità con Kaiju No. 8, la trama segue Kafka Hibino, un uomo il cui sogno sin dall'infanzia è stato unirsi alle Forze di Difesa per proteggere i cittadini dai temibili kaiju, mostri della cultura popolare giapponese che infestano il Giappone da decenni prima degli eventi della serie.

All'età di trentadue anni, Kafka realizza il suo desiderio di contribuire alla lotta contro i kaiju, ma non come membro delle Forze di Difesa. Piuttosto, diventa un modesto spazzino incaricato di ripulire le strade dai corpi dei mostri una volta sconfitti. Tuttavia, ciò non lo dissuade dal perseguire il suo sogno di una vita. Un giorno, un incontro con un kaiju insolito lo porta a subire una trasformazione sorprendente.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su