Quando comincia Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission? C'è una data per la nuova saga

Inizialmente visto con un occhio critico, considerata la natura non canonica e promozionale del progetto, Super Dragon Ball Heroes ha convinto il pubblico, forte di trasformazioni uniche e combattimenti emozionanti. L'anime di TOEI Animation, ora seguito con interesse, si prepara al suo prossimo arco narrativo.

La sconfitta di Dark Demigra e lo scontro tra il Super Saiyan 4 e l'Ultra Istinto chiudono Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, una saga caratterizzata dalla comparsa della precedente Kaioshin Suprema del Tempo e di vari antagonisti oscuri e pericolosi. Ancor prima di questi scontri finali, TOEI aveva presentato la nuova saga di Super Dragon Ball Heroes, che trova ora una data d'uscita ufficiale.

I prossimi episodi dell'anime ispirato all'omonimo videogioco arcade andranno a costituire Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission. Demigra è stato sconfitto e Aios ha deciso di non interferire più con il lavoro della Kaioshin Chronoa, ma una nuova minaccia è all'orizzonte per la pattuglia temporale. A mettere in pericolo i guerrieri Z e Xeno questa volta ci penserà il mostruoso Majin Ozotto, già apparso nella saga Universe Mission del manga di Dragon Ball Heroes.

Il primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Meteor Mission verrà trasmesso in streaming il 22 ottobre 2023 in occasione di una stream per il 13° anniversario della serie. Verrà inoltre rivelata una collaborazione tra Super Dragon Ball Heroes e il videogioco mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle.