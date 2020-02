Quando sono comparsi i vari Gear di Rufy in ONE PIECE? Scopriamolo insieme

Siete degli appassionati sfegatati di One Piece? Vi infiammate ogni volta che esce un nuovo capitolo o un nuovo episodio, ma letteralmente impazzite continuamente per l'attesa? Allora distraetevi rivedendo le puntate salienti in cui il nostro protagonista, Rufy, ha mostrato per la prima volta le varie evoluzioni del suo frutto.

Se siete dei fan incalliti, molto probabilmente saprete già quali sono le puntate, in caso contrario continuate a leggere così da potervele segnare. Sappiamo benissimo come nel corso del tempo Rufy abbia sviluppato varie evoluzioni e potenziamenti basati sul suo frutto Gomu Gomu: il Gear Second, il Gear Third e il Gear Fourth. Forse non l'avete mai notato o se lo avete fatto non vi siete mai chiesti il motivo, ma non esiste un Gear First. Questo perché corrisponde semplicemente alla sua forma normale che gli permette di rendere il suo corpo elastico e allungabile. Perciò andiamo con ordine.

Sin dalle prime puntate, Rufy si è mostrato al pubblico come un uomo elastico dalle incredibili capacità, ma soltanto nell'episodio 4 viene spiegato il motivo della sua stranezza, ovvero il giorno in cui mangia il Frutto del Diavolo che cambierà per sempre la sua vita.

Da lì in poi Cappello di Paglia cresce di forza ma non mostra potenziamenti della sua abilità, fino all'episodio 272, in cui per la prima volta fa sfoggio del Gear Second che gli conferisce una velocità sopra la norma, grazie al surriscaldamento del corpo.

Il Gear Third non si fa attendere troppo, infatti già nell'episodio 288 ci viene mostrato per la prima volta durante il combattimento contro Luci, una delle battaglie più memorabili che il maestro Oda è stato in grado di dare a noi e al tutto il mondo.

Dopo la terza fase, che viene mostrata molto di rado, dobbiamo aspettare l'episodio 726, quando passati i due anni di allenamento e imparato a padroneggiare l'Haki, Rufy combina il suo frutto e le nuove abilità per dar vita alla quarta versione del suo potenziamento: il Gear Fourth. Abilità, questa, di cui sta facendo ampio uso negli ultimi avvenimenti, mostrando anche come sia capace di creare varianti per ogni circostanza, come la forma Tankman e Snakeman.

Voi avete visto tutti questi episodi? E cosa ne pensate dei vari Gear di Rufy? Qual è quello che preferite? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Nel capitolo 970 gli inganni di Kaido hanno la meglio su Oden.