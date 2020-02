Quando è cresciuto il seno di Nami? Un fan di ONE PIECE raccoglie i momenti chiave

Che il design dei personaggi cambi in corso d'opera è cosa nota. Il tratto dell'autore, nel tempo, cambia più o meno radicalmente, specie se stiamo parlando di mangaka che sono alle prese con la prima opera serializzata settimanalmente. E infatti anche per un autore famoso come Oda questo fenomeno vale, modificando il tratto di ONE PIECE.

In particolare, in ONE PIECE sono stati modificati i design dei personaggi, con quelli femminili che hanno iniziato a seguire esclusivamente la classica forma a clessidra con sedere e seno prosperosi e vita stretta. Inevitabilmente, questo ha avuto una riflessione anche sull'anime di Toei Animation e un fan ha deciso di raccogliere i momenti chiave in cui si può notare come è cambiato il seno di Nami nel mentre.

Nell'immagine in calce sono state selezionate dal fan Animes.95 quattro immagini: la prima risale addirittura all'episodio 5, datato 1999, con una Nami ben messa ma sicuramente non prosperosa come nel periodo attuale. La trasformazione continua con la seconda immagine scelta, tratta dall'episodio 155, con Nami con un seno leggermente più grande. L'episodio 380 risalente all'arco narrativo di Thriller Bark è forse però quello che più di tutti ha sancito il fisico della protagonista di ONE PIECE, poi confermato dalla Nami post timeskip che si può vedere nell'ultima immagine, quella dell'episodio 555 e che mette ulteriormente in mostra le grazie della ragazza con il bikini. In quest'ultima immagine inoltre si può notare come a livello di proporzioni, la vita risulti ancora più stretta delle precedenti.

Vi piace il design che Eiichiro Oda e la Toei Animation stanno mantenendo per il manga e l'anime di ONE PIECE? O preferivate lo stile dei capitoli iniziali dell'opera? Intanto Nami brilla anche con i cosplay e sarà anche protagonista di una light novel di ONE PIECE.