Quando debutta Dr. Stone - New World? La finestra di uscita della Stagione 3 anime

Arrivato nel 2017 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Dr. Stone di Riichiro Inagaki e Boichi è riuscito subito a conquistare un posto tra le serie più apprezzate della rivista. Due anni dopo, Senku ha anche esordito nell'omonimo adattamento animato, di cui ora sono state rivelate importanti informazioni.

Nel mese di luglio 2022 Dr. Stone è tornato con un episodio speciale dedicato a Ryusui. Questo era però solamente un lungo antipasto in attesa della portata principale. Lo studio d'animazione TMS Entertainment è infatti al lavoro sulla terza stagione della serie anime

Sempre in estate, un teaser aveva presentato Dr. Stone - New World, sottotitolo che accompagna Stagione 3 dell'adattamento. Ma quando debutterà Dr. Stone 3? La finestra di uscita ufficiale dell'anime è stata rivelata dall'insider Twitter @shonenleaks. Stando a quanto riportato, Dr. Stone - New World debutterà nell'aprile 2023.

La seconda stagione dell'anime si è conclusa a marzo 2021, lasciando gli spettatori senza alcuna novità per un intero anno. L'adattamento, però, tornerà ufficialmente nel corso della prossima primavera. Dr. Stone Stagione 3 riprenderà ad adattare gli eventi della serie manga scritta da Inagaki e disegnata da Boichi dal capitolo 84. Anche voi stavate attendendo con ansia il ritorno dell'avventura scientifica di Senku?