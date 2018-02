Quando debutterà il trailer della terza stagione de L'Attacco dei Giganti?

Nel 2018 c'è molto da vedere sul fronte degli anime. Un'orda di nuovi show farà il suo debutto quest'anno, mentre molte altre serie di successo faranno il loro ritorno. L'Attacco dei Giganti sarà uno di questi ultimi, ma i fan non hanno ancora visto nessun trailer della sua terza stagione. Tuttavia, questo potrebbe cambiare presto.

Dopotutto, i fan pensano di aver capito i tempi di Wit Studios per il rilascio di informazioni e trailer. Questa estate, L'Attacco dei Giganti è pronta a svelare la sua terza stagione dopo il suo secondo debutto animato la scorsa primavera. Poche informazioni sono state fornite sull'imminente rilascio, ad eccezione di un poster, quindi i fan sono alla disperata ricerca di anticipazioni. Con ancora molti mesi restanti fino al suo ritorno, L'Attacco dei Giganti sa come rendere ansiosi i fan, ma il fandom pensa che Marzo sarà la data in cui verrà rilasciato l'atteso trailer.

In questo momento, i fan sembrano sicuri che il trailer della terza stagione de L'Attacco dei Giganti debutterà a marzo 2018, o al più tardi all'inizio di aprile. Il fandom punta a questa finestra temporale a causa dei precedenti trailer di Wit Studios per l'anime. Il trailer di debutto per la prima stagione è andato in onda l'8 dicembre 2012, quando il numero di gennaio di Bessatsu Shonen Magazine ha colpito gli scaffali. Il trailer è stato rilasciato 3 mesi e 3 settimane prima che lo show fosse finalmente trasmesso in Giappone. Per quanto riguarda la seconda stagione, il suo debut trailer è uscito il 25 dicembre 2016 in onore del compleanno di Levi. Il trailer è stato condiviso 3 mesi e 1 settimana prima della premiere della stagione.

Quindi, si potrebbe notare un modello. Se la terza stagione seguirà questa tendenza, il suo primo trailer dovrebbe cadere 3-4 mesi prima del suo debutto. È anche probabile che debutti in una data speciale come un compleanno o un evento. Anime Japan 2018, ad esempio, si svolgerà dal 22 al 25 marzo, e il compleanno di Eren Jaeger è il 30 marzo. Ognuna di quelle date darebbe al trailer una grande finestra di rilascio, quindi i fan vorranno rimanere vigili per gli aggiornamenti de L'Attacco dei Giganti il prossimo mese, e noi saremo qui per voi.