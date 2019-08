Quando Dragon Ball fece crollare le vendite di Weekly Shonen Jump

Ci sono dei manga che segnano un'epoca e non solo, e Weekly Shonen Jump ne ha visti tantissimi. Rivista nata sul finire degli anni '60 e che si trovò subito in competizione con le più longeve Weekly Shonen Magazine e Weekly Shonen Sunday, la rivista di Shueisha è la più popolare al mondo da parecchi anni anche grazie a Dragon Ball.

Quando il 20 novembre 1984 Akira Toriyama tornò su Weekly Shonen Jump con una nuova serie, probabilmente non si aspettava che il nuovo racconto facesse il successo di Dr. Slump e Arale, sua opera precedente, figuriamoci il diventare l'opera planetaria che ancora oggi ci accompagna. Tuttavia quella serie, Dragon Ball, ha sconvolto tutti e causò naturalmente anche il successo della rivista contenitrice, Weekly Shonen Jump.

Due grafici emersi in rete negli scorsi giorni fanno notare le vendite delle riviste nel periodo che va dal 1985 al 2005 e mostrano come, per larghi tratti, Weekly Shonen Jump abbia completamente dominato il mercato. Specie dal 1985, anno successivo all'arrivo di Dragon Ball, la rivista ha continuato in una scalata ascendente raggiungendo il picco di oltre 6 milioni di copie vendute, record ancora imbattuto tutt'oggi, conquistato nel 1995.

Tuttavia, quell'anno Dragon Ball terminò e, come mostrano entrambi i grafici, questa conclusione portò dietro anche diversi lettori che abbandonarono l'acquisto della rivista. Negli anni successivi, insieme all'addio anche di Slam Dunk e all'arrivo su Weekly Shonen Magazine di GTO - Great Teacher Onizuka, la rivale di sempre di casa Kodansha riuscì a superare per alcuni anni il Jump.

Il divario è stato poi ridotto con successivo ritorno di Weekly Shonen Jump in prima posizione grazie all'arrivo e al consolidamento di opere storiche come ONE PIECE, Naruto e Bleach, i cosiddetti Big Three che per oltre quindici anni hanno portato avanti il nome della rivista. Ora i magazine cartacei fanno poche vendite, dell'ordine del centinaio di migliaio di copie, un pallido numero rispetto a quello di anni fa grazie anche alle ordinazioni digitali, ma si può dire che fu proprio Dragon Ball a causare una sorta di ascesa e crollo di questo mercato.