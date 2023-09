Quando gli editor cambiano i manga: Destiny Lovers ha troppo netorare a causa dell'editore

Le riviste di manga hanno le proprie redazioni, le quali si occupano di trovare nuovi autori, di crescerli e di aiutarli a produrre le proprie serie. Tuttavia, quest'ultima fase di produzione vede l'editor sempre coinvolto anche nella storia e nei disegni, con la possibilità di suggerire o anche imporre dei cambiamenti alla storia.

È capitato in passato anche a serie famose: un personaggio è sopravvissuto in L'Attacco dei Giganti per richiesta dell'editor di Hajime Isayama, mentre agli inizi della sua storia, Koyoharu Gotouge accolse il consiglio di inserire le Respirazioni dei cacciatori di demoni. Non è andata così bene però al mangaka Tomohiro Kai, autore di Destiny Lover e del suo sequel, intitolato Destiny Lovers.

Nella prima serie, c'è una sorta di finale amaro dato che la ragazza del protagonista decide di unirsi all'harem di un altro personaggio. In sostanza, si è concluso con un accenno di netorare, ovvero il nome giapponese della pratica di rubare le ragazze altrui, solitamente dal ragazzo figo di turno. La seconda serie sembra partire in modo simile, ma con dei nuovi protagonisti e con l'autore che ha ribadito, in più interviste, di non voler arrivare a un brutto finale come nella precedente, dato che questa seconda parte sarebbe stata la fine definitiva della serie.

Tuttavia, queste parole non hanno visto un seguito. Anche in questa serie, la protagonista femminile e in pericolo e rischia di essere violentata, quando l'autore è stato assaltato da commenti su Twitter. Proprio il mangaka Tomohiro Kai risponde, dicendo di mandare quei commenti alla redazione e non a lui. Il motivo? La redazione di Shonen Magazine Pocket ha fatto pressione sull'autore per inserire ancora il tema del netorare, così come sta facendo per altri manga pubblicati sulla stessa piattaforma.

Destiny Lovers sta per concludersi, essendo arrivato al climax. Anche stavolta il protagonista sarà destinato a un'amara delusione con un finale sconcertante?