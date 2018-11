Quando l'eroe di My Hero Academia incontra il protagonista di Yu-Gi-Oh!

Che accadrebbe se l'eroe numero uno della saga de My Hero Academia, All Might e il protagonista di Yu-Gi-Oh! si ritrovassero? La risposta a questa domanda è stata data da un utente Instagram che ha provato a fondere i due universi.

Elemento incriminante è sicuramente stato il taglio stravagante di All Might, che in qualche modo ricorda il look indimenticabile e alquanto particolare di Yugi Mutō. Il talentuoso artista Matheus "Techo" Souza (@adultswim__), ha provato ad immaginare l'eroe di My Hero Academia nella sua versione normale equipaggiato del noto Puzzle del Millenio, forse rubato dalle mani di Yugi e del guanto che ha indossato durante durante l'arco narrativo del Regno dei Duellanti di Yu-Gi-Oh!

Questa fan art, nonostante sia frutto della semplice fantasia di un fan, riesce a far mostrare le intenzioni serie di All Might di lottare in maniera feroce e ottenere il titolo di duellante numero uno, così come è accaduto per quello di eroe più forte.

Questo crossover mette in evidenza come le acconciature dei rispettivi personaggi siano in effetti incredibilmente simili, lunghi e proiettati verso l'alto, con ciuffi appuntiti che somigliano a scariche e saette. Una fusione che potrebbe portare ad avere la potenza e forma fisica di All Might e i poteri del Puzzle di Yugi. Voi che ne pensate? Questo non è l'unico disegno dell'artista, altre immagini sono visibili sul suo profilo.

Ricordiamo che il successo ottenuto dal manga de My Hero Academia, scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, e dalla terza stagione dell'omonima serie porteranno alla produzione di una quarta, quindi non resta che pazientare per avere maggiori informazioni in merito.