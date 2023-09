Quando esce la parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War? Le ipotesi sull'uscita

Dopo un'attesa durata 10 anni, nell'ottobre del 2022 è tornato l'anime di Bleach. Sebbene la serie manga fosse finita da tempo, infatti, lo studio d'animazione Pierrot non aveva ancora adattato la parte finale dell'opera. Bleach: Thousand-Year Blood War è ora impegnato con la trasmissione del secondo cour, la cui fine è vicinissima.

Il ritorno di Ichigo è stato esplosivo e la Guerra Millenaria tra Shinigami e Quincy sta appassionando gli spettatori. Difatti, con 22 puntate all'attivo, Bleach: Thousand-Year Blood War è uno degli anime con il rating più alto su IMDB.

Il secondo cour di Bleach: TYBW è vicino all'epilogo, che arriverà il 30 settembre con la trasmissione speciale e in simultanea degli episodi 12 e 13. A quel punto, Studio Pierrot avrà adattato circa metà del materiale dell'arco della Guera Millenaria. Sappiamo infatti che Bleach: TYBW conterà un totale di quattro cour separati. Con il finale della seconda parte in vista, gli appassionati si chiedono quando uscirà il cour 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Al momento non c'è ancora alcuna ufficialità per quest'uscita, ma è facile indovinare il periodo di debutto. La prima parte di Bleach: TYBW è cominciata l'11 ottobre 2022, per concludersi il 27 dicembre dello stesso anno. Il secondo cour è invece cominciato l'8 luglio 2023 e terminerà a brevissimo. Ciò significa che tra una trasmissione e l'altra c'è un periodo di pausa di circa sei mesi. Studio Pierrot dovrebbe mantenere lo stesso ritmo, per cui sarebbe logico ipotizzare che Bleach: TYBW Parte 3 debutterà nella primavera del 2024.