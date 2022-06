Quando esce Berserk 365? Ecco la data precisa del prossimo capitolo

La morte di Kentaro Miura avvenuta a maggio 2021 ha inciso inevitabilmente sulla pubblicazione di Berserk. Il manga dark fantasy più famoso al mondo ha pubblicato un solo capitolo postumo, ovvero l'ultimo che il mangaka era riuscito - parzialmente - a preparare. Da lì in poi, si è aperto un turbinio di speculazioni fino alla conferma di Hakusensha.

Berserk ritorna, e lo farà a breve. Sulla stessa rivista che ha accolto il manga di Kentaro Miura fin dall'inizio della sua pubblicazione è stato inserito un annuncio con delle lettere firmate dalla casa editrice Hakusensha e da Kouji Mori, mangaka e grande amico del compianto sensei. Insieme allo Studio GAGA, questo gruppo porterà avanti il mondo immaginato da Miura nel corso dei prossimi anni.

Ma quando arriverà Berserk 365? In Giappone, la rivista Young Animal è quindicinale. Ciò vuol dire che l'uscita è davvero vicina. Come rivelato nella lettera, Berserk 365 verrà pubblicato il 24 giugno 2022. Non ci sono però purtroppo uscite ufficiali pianificate in altre lingue, dato che la casa editrice Hakusensha non possiede servizi esteri come MangaPlus o Azuki col quale distribuire le proprie opere.

In Italia, il manga è pubblicato da Planet Manga che ha annunciato la Berserk Memorial Edition al Napoli Comicon 2022.