Quando esce Berserk 367? La data di uscita del prossimo capitolo

Il dark fantasy per eccellenza è tornato a calcare le pagine di Young Animal, la rivista di casa Hakusensha che l'ha pubblicato per oltre 30 anni. Berserk è tornato e l'ha fatto con un doppio capitolo che ha visto affrontarsi Gatsu e Griffith in un trittico tra violenza, terrore e sangue. Ora però ci sarà un seguito.

Come fu confermato da Hakusensha quando fu annunciato il ritorno di Berserk su rivista, Kouji Mori e Studio GAGA avrebbero preparato abbastanza capitoli da far concludere la saga dell'isola degli elfi. Tutti questi sarebbero stati pubblicati consecutivamente, senza pause, e due di questi sono stati già presentati al pubblico ufficialmente. Dopo Berserk 365 e 366 c'è, naturalmente, il 367. Di preciso, quando uscirà Berserk 367?

Il prossimo capitolo sarà disponibile l'8 luglio 2022 in Giappone. Va ricordato, infatti, che Young Animal è una rivista quindicinale e non settimanale come tante altre, pertanto esce soltanto due volte al mese. Ciò vuol dire che fino a settembre ci saranno due capitoli di Berserk al mese, mentre da lì sarà necessario attendere ulteriori informazioni per capire le future cadenze e le necessità di mettere in pausa il tutto per sviluppare adeguatamente la storia. Come avete preso il ritorno del manga di Kentaro Miura?