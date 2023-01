Quando esce Berserk 372? Tutto ciò che sappiamo sul nuovo capitolo

La lunga saga dell'isola degli elfi si è conclusa con un tragico evento per Gatsu. Il protagonista di Berserk ha dovuto assistere a un nuovo rapimento di Caska, e anche stavolta è stato completamente impotente. La sua spada non poteva ferire un Griffith diventato ancora più divino, con la forza malvagia dei nemici ha distrutto l'isola.

La vittoria del Falco Bianco ha fatto sprofondare nella disperazione Gatsu, che si è trovato ancora più solo e inerme di prima. Il prossimo arco narrativo di Berserk non si sa ancora bene su cosa sarà incentrato, ma sicuramente sarà necessario un avanzamento per il protagonista, che ha bisogno di nuove armi per abbattere le divinità. Tuttavia, non si sa quando accadrà: non c'è infatti una data di uscita ufficiale per Berserk 372.

A differenza degli scorsi capitoli, che recavano la data di uscita del capitolo successivo nelle ultime pagine, stavolta non ci sono notizie. Per ora, Hakusensha non ha diramato informazioni particolari ed è passato un mese dall'uscita dello scorso capitolo. Quando uscirà Berserk 372? Durante le prime interviste e dichiarazioni dalla ripresa del manga, era già stato detto che ci sarebbe stata una pausa dopo la conclusione della saga dell'isola degli elfi. Il sesto e ultimo capitolo della saga uscito a dicembre ha quindi fatto spazio a una pausa che potrebbe non essere però troppo lunga.

Koji Mori si sta occupando anche di chiudere gli altri manga a cui lavora, ma intanto sta sicuramente pianificando il futuro di Berserk insieme a Studio Gaga. L'autore è abbastanza attivo e prolifico e quindi indubbiamente ci sarà un altro capitolo di Berserk nel 2023 per certo. Probabilmente, Berserk 372 arriverà intorno ad aprile o maggio, così che il mangaka e studio Gaga abbiano tutto il tempo di tracciare una roadmap e di preparare le bozze della storia.