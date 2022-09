Quando esce Berserk 41 in Italia? Ecco la data ufficiale

In questi giorni c'è davvero molto interesse attorno al manga di Berserk. Con l'annuncio di Panini Planet Manga della nuova edizione di Berserk con le copertine in pelle, molti fan sono tornati ad interessarsi all'opera magna del maestro Kentaro Miura, venuto a mancare improvvisamente il 6 maggio 2021.

Berserk giungerà comunque a una conclusione, grazie a Koji Mori, miglior amico di Kentaro Miura, a cui il maestro avrebbe parlato degli eventi conclusivi dell'opera. In Italia gli ultimi capitoli scritti da Miura, raccolti nel volume 41, non sono ancora arrivati in formato digitale né tantomeno cartaceo, e per questo motivo in molti si stanno chiedendo: Quando esce Berserk 41 in Italia?

Inizialmente, Berserk venne pubblicato da Planet Manga in un edizione sottiletta, che poi venne raccolta nella Berserk Collection in normali volumi formato tankobon uguali a quelli giapponesi. Sono poi state pubblicate la Berserk Collection - Serie Nera, edizione equivalente alla Berserk Collection che tutt'oggi viene ristampata, e Berserk Maximum, un'edizione dell'opera con formato più grande.

Nell'ultimo numero di Anteprima, uscito il 15 settembre, Planet Manga ha annunciato la nuova edizione deluxe, ma anche l'arrivo del numero 41 di Berserk, previsto per il 22 dicembre 2022. Esso verrà reso disponibile nell'edizione standard, che comprende il solo volumetto fedele all'originale giapponese al costo di 5,20€, e in una special edition, che come quella giapponese oltre a Berserk 41 conterrà un poster e un quadretto con un'immagine inedita di Gatsu.

Appuntamento, quindi, al 22 dicembre 2022 con Berserk 41. Vi lasciamo a quando finirà Berserk?