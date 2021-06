Quando esce Choujin X capitolo 2? Le indicazioni dal mangaka Sui Ishida

Concluso Tokyo Ghoul, Sui Ishida si è preso un periodo di pausa abbastanza lungo dai manga, pur tornando temporaneamente con alcuni sketch su Twitter e con delle breve miniserie comiche sui koala rap. Quello che però i fan aspettavano di più era Choujin X, il nuovo manga annunciato da diversi mesi e che è arrivato a sorpresa su MangaPlus a maggio.

Un mese e mezzo fa, il 10 maggio 2021, su MangaPlus è arrivato il primo capitolo di Choujin X che ci ha presentato i protagonisti di questa nuova storia di Sui Ishida, oltre che i poteri e l'ambientazione principale. Nonostante il tempo passato, Choujin X non ha però visto un capitolo 2. Il mangaka aveva infatti già detto che con questa serie avrebbe avuto tempi più larghi di produzione, in modo tale da non affaticarsi troppo, ma i fan sono comunque curiosi di sapere quando uscirà il capitolo 2 di Choujin X.

Il mangaka è al lavoro e su Twitter ha comunicato ai fan che i lavori su Choujin X 2 sono quasi conclusi. Il primo tweet del mangaka risale al 9 giugno, dove ha specificato proprio che era ormai nella fase finale della produzione del capitolo, mentre una nuova fan art con il coprotagonista Azuma sembra avere indizi molto più concreti sulla data di uscita.

Nel secondo tweet disponibile in basso, pubblicato proprio oggi, campeggia su un lato la data 21.6-27, che potrebbe riferirsi al 27 giugno 2021. Ovviamente l'autore non ha menzionato ufficialmente nessuna data di uscita, che non è apparsa neanche su MangaPlus, non resta quindi che aspettare una settimana per scoprire se Sui Ishida ha tratto in inganno i suoi follower oppure se davvero Choujin X uscirà entro fine giugno.