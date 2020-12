Quando esce il continuo di Dragon Ball super? la saga di Molo sarà un film o una serie?

Dragon Ball Super 2 da più di un anno continua ad essere uno dei progetti più misteriosi e controversi dell'attuale panorama dell'animazione nipponica. Tutti dicono che c'è ad eccezione della voce che conta, quella di TOEI Animation. Ma quando uscirà il continuo dell'anime e in che forma vedrà la luce?

Abbiamo attualmente diverse informazioni sul fatto che il franchise è attualmente tra i pensieri di TOEI Animation. Il primo, nonché il più importante, è l'annuncio del nuovo film arrivato direttamente dal n°1 della DB Room, la sezione di Shueisha che si occupa della gestione delle licenze del capolavoro di Akira Toriyama. Le altre novità, invece, rientrano nel campo delle speculazioni e dei rumor, alimentati tuttavia da elementi realmente esistenti: i domini rinnovati da TOEI Animation e il recente dominio aperto da Shueisha.

Se il primo di questi due casi rientra perfettamente negli indirizzi precedentemente utilizzati dallo studio per gli ultimi film del franchise, il secondo potrebbe riguardare non per forza di cose un prodotto televisivo ma anche videoludico. Ma qualora venisse annunciato il continuo di Dragon Ball Super in quale formato possiamo aspettarcelo?

La saga di Molo è la più lunga finora, tuttavia i ritmi del manga scanditi da Toyotaro sono estremamente lenti. Un film, infatti, potrebbe benissimo accelerare gli eventi dell'arco narrativo per riuscire a integrare in almeno un'ora e quaranta (la durata di DB Super: Broly) tutte le fasi cruciali della saga, a costo di rinunciare alle sezioni di allenamento forse alla lunga tediose per gli spettatori in cerca di azione. In chiave televisiva, invece, TOEI potrebbe rallentare la narrazione a propria discrezione e spalmarle su più puntate senza alcun limite di tempo.

Ad ogni modo, non sappiamo se lo studio passerà o meno per il grande schermo per adattare solo in seguito i film in chiave televisiva, come accaduto in precedenza, o se agirà in maniera contraria. In conclusione, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi le ultime novità sul futuro del franchise. Ma a proposito, sapevate che secondo alcune voci di corridoio DB Super 2 potrebbe debuttare nell'estate 2021 al termine di Digimon Adventure 2020?