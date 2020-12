Quando esce Demon Slayer 2? Ecco tutto quello che sappiamo finora

Il futuro di Demon Slayer in chiave televisiva è in parte già scritto. Il successo della prima stagione e del film, che ha da poco raggiunto la quinta posizione nella top globale per incassi al botteghino, alimentano con forza le speranze di vedere un seguito dell'anime nel prossimo futuro.

Ciò non toglie, tuttavia, che attualmente non c'è alcun annuncio ufficiale di Demon Slayer 2. Nè Shueisha e tantomeno Ufotable hanno confermato la messa in produzione della nuova stagione nonostante la volontà reciproca di continuare a portare in avanti il brand di Koyoharu Gotouge. Attualmente, infatti, le vendite del manga stanno continuando a salire e non c'è fretta di un debutto imminente.

A svelare ciò che bolle in pentola nei riguardi del franchise è il solito SPY che tramite un cinguettio pubblicato lo scorso ottobre, che potete rintracciare nella notizia dedicata in merito all'annuncio della seconda stagione dell'anime, ha avvertito i fan della saga che Demon Slayer 2 è già in produzione. Come se ciò non bastasse, qualche mese fa è rimbalzata la notizia, riportata anche da Kudasai, che la seconda serie potrebbe compiere il suo debutto nella primavera 2021. Seppur nulla di ufficiale giri a riguardo, la stagione primaverile potrebbe essere una data utile per rinforzare l'interesse dei lettori dopo qualche mese dall'uscita dell'ultimo volume del manga. Ad ogni modo, il franchise avrà un intero panel dedicato al Jump Festa 2021 ed è lecito aspettarsi novità a riguardo nei prossimi giorni data l'attenzione mediatica che Shueisha rivolge all'evento nipponico.

Secondo voi, invece, quali probabilità ci sono per Demon Slayer 2? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.