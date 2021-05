Quando esce Demon Slayer 2? Il punto della situazione sulla seconda stagione

Archiviata la prima stagione nel 2019, Ufotable si è concentrata nel portare la saga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al cinema. A fine 2020 è arrivato nelle sale il film Demon Slayer Movie: Infinity Train che ha incassato tanto in Giappone negli USA oltre che in tutti gli altri paesi in cui finora è stato pubblicato.

Ciò però ha ritardato inevitabilmente l'attesa seconda stagione che i fan pensavano sarebbe arrivata proprio a fine 2020, al posto del lungometraggio. Una volta conclusi i lavori sulla pellicola, Ufotable ha però confermato tramite il sito ufficiale che erano alle prese con la produzione di Demon Slayer 2. La seconda stagione quindi è ufficiale e si farà, ma quando uscirà?

Per il momento, l'azienda ha comunicato a San Valentino che la trasmissione partirà nel 2021, anche se non è stato confermato il mese. Considerate le tempistiche, oltre che gli slot stagionali per gli anime e i vari rumor susseguitisi nel corso delle ultime settimane, è ampiamente probabile che Demon Slayer 2 sarà trasmesso a ottobre 2021.

Bisognerà naturalmente attendere altre informazioni ufficiali da parte di Ufotable, magari con un nuovo trailer, ma è difficile che l'anime possa riaffacciarsi dinanzi agli spettatori in altre finestre.