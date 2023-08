Quando esce Dragon Ball Super 20? Vediamo il calendario Star Comics

I lettori di capitoli su Manga Plus si stanno godendo le gesta di Gohan e Piccolo mese dopo mese, con gli eventi adattati dal film Dragon Ball Super: Super Hero. Tuttavia, è fondamentale conoscere l'inglese per poter rimanere in pari con le ultime uscite. C'è però chi invece preferisce avere in libreria i volumetti della serie.

In Italia si può contare su Star Comics che, ormai da decenni, pubblica tutto ciò che ha a che fare con il mondo di Dragon Ball. La serie midquel quindi viene distribuita con cadenza irregolare, a seconda delle uscite giapponesi. Mentre in Giappone è appena stato pubblicato il volume 21 di Dragon Ball Super, nel nostro paese invece siamo fermi al numero 19, datato maggio 2023. Quando uscirà il volume 20 di Dragon Ball Super in Italia?

Star Comics ha già reso nota la data di uscita. Dragon Ball Super 20 è previsto in Italia a il 27 settembre 2023, proposto al prezzo di 5,50€. Al suo interno ci saranno i soliti quattro capitoli, che stavolta vanno dal numero 85 all'88. Con questo, si chiuderà la lunga saga del sopravvissuto cereleano e i lettori verranno proiettati in una nuova storia mai raccontata prima. Ricordate la copertina di Dragon Ball Super 20? Ecco come sarà, molto simile a quella giapponese ma con i soli loghi modificati.

E voi siete in pari con la serie? Dragon Ball Super è un midquel di Dragon Ball, ovvero è una serie che non è ambientata dopo la fine dell'opera originale di Akira Toriyama, ma approfondisce un periodo nel mezzo.