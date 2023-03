Quando esce Gundam: The Witch From Mercury Stagione 2?

Tra i grandi esordienti del 2022 troviamo Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, nuova serie anime dell'iconico franchise che prova a rinnovare la classica formula per avvicinare un pubblico più giovane. L'avventura di Suletta non è ancora giunta al termine e proseguirà molto presto.

Gundam: The Witch from Mercury è il primo anime del franchise con protagonista una donna, Suletta, una ragazza solitaria proveniente dal pianeta Mercurio che si trasferisce all'Asticassia School of Technology per imparare a pilotare un Mobile Suit. Uscita a fine 2022, la prima stagione dell'anime è andata avanti per un totale di 12 episodi confermandosi come una gradita sorpresa per gli spettatori. Difatti Gundam: The Witch from Mercury ha regalato favile su Crunchyroll.

Tra non molto questa storia avrà modo di proseguire. In concomitanza con l'annuncio dell'edizione home video della stagione 1, in uscita a marzo 2023, lo staff di Sunrise ha annunciato la data di uscita di Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Stagione 2. La serie animata tornerà nella stagione primaverile e più precisamente dal 9 di aprile.

È già stato confermato che la seconda stagione di Gundam: The Witch from Mercury sarà composta da ulteriori 12 episodi che accompagneranno gli spettatori fino a fine giugno 2023. Ricordiamo che questo è un anime originale, non basato su manga o light novel, e per questo non è ancora noto se questa sarà l'ultima parte della storia, oppure se la serie verrà rinnovata ancora una volta.