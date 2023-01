Quando esce Make My Day? Ecco un trailer per il nuovo anime Netflix

Tra i titoli di febbraio 2023 in arrivo su Netflix ci sarà anche Make My Day una serie originale la cui storia è stata scritta da Yasuo Othagaki, celebre mangaka creatore di Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Ecco un filmato promozionale che avvicina gli spettatori all'uscita.

Attraverso le proprie pagine ufficiali Netflix ha diffuso un nuovo teaser trailer per Make My Day, l'anime sci-fi horror che debutterà sul palinsesto della piattaforma d'intrattenimento streaming dal 2 febbraio 2023. A differenza di quanto aveva riportato in precedenza, Netflix ha precisato che Make My Day è una serie anime e non un film animato.

Sul pianeta innevato e ricoperto di ghiaccio Coldfoot è presente un prezioso e ricercato minerale identificato come "Sig". Sulla superficie, questo mondo sembra essere un'utopia in cui la criminalità non esiste, ma in realtà a estrarre il Sig sono proprio i banditi. Accorso sul luogo di un improvviso incidente, la guardia carceraria Jim si imbatte in una misteriosa creatura che attacca gli umani.

La direzione della serie è stata affidata a Makoto Honda presso lo studio d'animazione taiwanese 5 Inc. che adotta uno stile grafico in 3DCG. Alla serie lavorano i designer Shoji Kawamori e Kiyotaka Oshiyama, celebri per i precedenti lavori in Macross e Devilman Crybaby. Le musiche della serie sono state create da Kensuke Ushio, anch'esso in precedenza al lavoro su Devilman Crybaby.