Quando esce My Hero Academia 3 in italiano su Netflix? Ecco cosa sappiamo

My Hero Academia è giunto in Italia, interamente doppiato, già da tempo. Tuttavia la data in cui approderà su Netflix la terza stagione in italiano dell’anime tratto dall’opera di Kohei Horikoshi è ancora avvolta nel mistero.

In seguito all’annuncio di Dynit di qualche mese fa, la terza stagione, interamente doppiata in italiano, è uscita in formato home video il 24 febbraio 2021, in formato DVD e Blu-ray. Poco dopo, il 10 marzo, Mediaset ha iniziato la trasmissione televisiva sia della terza che della quarta stagione di My Hero Academia, con ben 5 episodi trasmessi ogni mercoledì sera alle 21:15. La terza stagione è iniziata il 10 marzo per poi terminare il 7 aprile, e la settimana successiva, quindi dal 14 aprile in poi, Mediaset è passata alla trasmissione della quarta stagione, la cui fine dovrebbe essere programmata per il prossimo 19 maggio.

E per quanto riguarda Netflix? Il colosso dello streaming per adesso non si è ancora espresso al riguardo, quindi possiamo solo fare delle ipotesi: probabilmente l’arrivo non avverrà prima del termine della trasmissione televisiva delle due stagioni, quindi nel giro di un paio di mesi dalla messa in onda dell’ultimo episodio della quarta stagione potrebbe esserci il tanto atteso approdo su Netflix. In tal caso, la terza stagione potrebbe non giungere da sola, ma in compagnia della quarta, che per allora sarà stata anch’essa già trasmessa sulle reti nazionali.



Per ingannare l’attesa, potete leggere la nostra recensione senza spoiler della terza stagione di My Hero Academia ed iniziare a pregustare la visione di un prodotto di assoluta qualità.