Quando esce My Hero Academia 5 in italiano? Il punto sul palinsesto Mediaset

Dopo uno stop abbastanza lungo, Mediaset ha riportato My Hero Academia con la stagione 3 sui suoi canali. Moltissimi fan italiani che attendevano il doppiaggio hanno accolto positivamente la notizia.

Una volta conclusa la stagione 3, è stato il turno di My Hero Academia 4 e dei vari OAV, anche loro arrivati in Italia doppiati. Insomma, Mediaset si è quasi messa in pari con la trasmissione giapponese che in questo momento si sta dedicando agli episodi di My Hero Academia 5. E proprio a proposito di questa stagione attualmente in onda nell'arcipelago nipponico, quando arriverà My Hero Academia 5 doppiato in italiano? Analizziamo le scelte di Mediaset per capire orientativamente quando potrebbe esserci il debutto.

Il biscione sembra essere deciso a pubblicare due stagioni di My Hero Academia per volta nel nostro paese. Di conseguenza, dovremo aspettare la conclusione di My Hero Academia 6 se non addirittura l'inizio della stagione 7 in Giappone prima di poter vedere questi episodi doppiati in italiano. Considerato che la stagione 5 si concluderà nel 2021 e la stagione 6 potrebbe arrivare nella seconda metà del 2022, vorrebbe dire che My Hero Academia 5 non arriverà in italiano su Mediaset prima del 2023. Se le stagioni dovessero subire ritardi di produzione rispetto ai ritmi attuali, non sarebbe impensabile un arrivo addirittura nel 2024. Ciò sarebbe tra l'altro in linea con i 3 anni di distanza tra la trasmissione della stagione 2 e della stagione 3.

Quella dei fan italiani di My Hero Academia sarà quindi una lunga attesa.