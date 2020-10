Quando esce il nuovo fumetto di Zerocalcare? Le novità su 'A Babbo Morto'

Zerocalcare è uno degli autori più talentuosi e famosi del panorama del fumetto italiano. Nel corso dell'ultimo decennio ha messo su carta diverse storie diventate molto vendute e apprezzate. Negli ultimi mesi si è cimentato in Scheletri di cui potete leggere la recensione. Ma a breve seguirà un'altra opera, "A Babbo Morto".

Dopo aver conquistato le classifiche di ottobre, Zerocalcare potrebbe ripetersi a novembre grazie alla sua nuova storia. "A Babbo Morto" sarà disponibile in fumetteria il 12 novembre 2020 grazie alla casa editrice Bao Publishing. Simultaneamente, sarà messa in vendita anche una versione audio del fumetto, realizzata da Storytel.

Unendo il classico mondo di Babbo Natale alla realtà odierna, Zerocalcare realizza un'altra storia di satira e denuncia. In "A Babbo Morto" vedremo l'azienda a conduzione familiare gestita da Figlio Natale e Figlia Natale. I due hanno ereditato il tutto dopo la morte di Babbo Natale e devono fare i conti con la globalizzazione che avanza e con le proteste di elfi e gnomi. E naturalmente la Befana non manca di fare la sua apparizione, alle prese con difficoltà causate dalle rider senza contratto e tutele.

Un richiamo alla GIG Economy che avanza con disegni e sceneggiatura di Zerocalcare, mentre ai colori c'è Alberto Madrigal per la versione fumettistica. Per quella audio invece, oltre la voce narrante dell'autore originale, ascolteremo il contributo di Neri Marcorè e Caterina Guzzanti.



Ispirate all'autore e ai suoi lavori, in edicola saranno disponibili dal 31 ottobre le miniature di Zerocalcare di Bao Publishing.