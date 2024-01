Quando esce One-Punch Man 200? Slitta l'uscita del capitolo!

Pessime notizie per i fan di One-Punch Man: dopo mesi e mesi di serializzazione e pubblicazioni senza intoppi, il prossimo numero arriverà in ritardo. Da calendario, il capitolo 200 sarebbe dovuto uscire oggi, giovedì 11 gennaio, ma non è stato così. Il precedente capitolo è stato pubblicato due settimane fa, a fine dicembre 2023.

Si può dedurre che il capitolo 200 di One Punch Man verrà pubblicato fra due settimane, giovedì 25 gennaio 2024, secondo il programma. Tuttavia, bisogna ancora aspettare un annuncio ufficiale da parte di Tonari no Young Jump, la rivista che serializza il manga. È piuttosto difficile capire il vero motivo per cui il nuovo capitolo di One-Punch Man non è stato pubblicato. Solitamente, nel periodo di Natale molti manga vanno in pausa: questo non è però il caso dei titoli della Tonari no Young Jump, che quest'anno sono stati pubblicati regolarmente.

Quando un numero di One-Punch Man salta un'uscita, la decisione viene sempre annunciata dall'illustratore del manga, Yusuke Murata. L'unica motivazione plausibile per questa situazione sembra essere che ogni titolo della Tonari no Young Jump abbiano avuto una pausa programmata con lo scatto del nuovo. Di conseguenza, almeno "ufficialmente", non ci sarebbe alcun ritardo.

Questa tesi potrebbe essere confermata dal fatto che altre serie che condividono un calendario di uscita simile a quello di One Punch Man, come Maria no Danzai, Kyokutou Chimeratica, Please Give Me Your Blood e altri, hanno pubblicato solo illustrazioni del Capodanno o, al massimo, dei capitoli promozionali ripescati dal 2023. In ogni caso, si tratta solo di ipotesi e speculazioni, ma nulla di ufficiale. Nell'attesa del nuovo numero, perché non scoprire quali sono gli eroi più forti di One Punch Man?