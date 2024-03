Quando esce One-Punch Man 3? Tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'anime

Era da più di un anno che gli appassionati di One-Punch Man non ricevevano novità riguardanti la terza stagione dell’anime, e, dopo diversi rumor, il 29 febbraio 2024 è stato finalmente rilasciato un nuovo trailer in cui veniva confermato il ritorno dello studio d’animazione J.C. Staff alla produzione. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che sappiamo.

Il breve video è stato ampiamente criticato dalla community per aver solo mostrato una serie di sequenze d’azione con protagonista Garou e non ben contestualizzate all’interno della storia. Ciò che ha fatto preoccupare i fan è stata però l’assenza di una data d’uscita. In effetti, nella schermata conclusiva del trailer viene solo riportato lo staff che sta lavorando alla produzione, con alcuni ritorni dalla seconda stagione, ma non viene nemmeno riportato un generico periodo di pubblicazione.

Questo ha inevitabilmente convinto gran parte degli spettatori che da anni richiedono il ritorno delle avventure eroiche di Saitama e compagni che manchi ancora molto tempo prima dell’uscita della terza stagione. Se lo sceneggiatore, i character designer e il compositore sono i medesimi della scorsa stagione, altrettanto non può dirsi del regista, dato che non compare alcun nome nelle informazioni a fine video.

Considerata la mole di lavoro dello studio J.C. Staff, che ha 10 produzioni all’attivo nel 2024 è comprensibile una suddivisione della forza lavoro tra i diversi progetti, ma l’assenza del nome del regista ha finito per inasprire ulteriormente le preoccupazioni dei fan. Attualmente non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla terza stagione di One-Punch Man, ma possiamo aspettarci, con molta probabilità, che questa non arrivi prima del 2025.

In conclusione, vi lasciamo ripercorrere la singolare storia editoriale di One-Punch Man.