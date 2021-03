Quando esce la stagione 5 di My Hero Academia? Il riepilogo sull'anime

Kohei Horikoshi ha creato My Hero Academia e l'ha pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 2014. Il successo è stato quasi immediato: dopo la fine di Naruto, My Hero Academia è diventato in fretta uno dei pilastri della rivista di Shueisha e si è inevitabilmente trasformato anche in un anime di successo.

In Italia stanno per arrivare My Hero Academia 3 e 4 con tanto di OAV, ma il Giappone ha già trasmesso quegli episodi. Nella patria dell'opera, si stanno infatti preparando per pubblicare My Hero Academia 5, nuova stagione sempre prodotta da Studio BONES e che vedrà il ritorno del cast di personaggi che conosciamo ormai da 5 anni. Ma quando uscirà My Hero Academia 5?

Partiamo dalla trasmissione giapponese: il trailer con Deku e compagni confermò l'arrivo di My Hero Academia 5 per il 27 marzo 2021, alle ore 17:30 su NHK. Ovvero, stessa emittente e stesso orario delle precedenti stagioni. E per quanto riguarda invece la trasmissione in simulcast italiana? Al momento non ci sono conferme di nessun genere, ma le prime 4 stagioni sono sempre state proposte sul portale VVVVID quasi in contemporanea con la trasmissione giapponese.

È lecito quindi aspettarsi che, a poca distanza dalla trasmissione del primo episodio, VVVVID presenti il proprio palinsesto primaverile e includa anche My Hero Academia 5. Ricordiamo che le precedenti stagioni andavano in onda su VVVVID il sabato sera alle ore 20:00. Si dovrà tuttavia aspettare per un'eventuale riproposta di questi orari anche per la quinta stagione.