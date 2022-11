Quando esce The First Slam Dunk? Cast e dettagli sul film anime

A distanza di ventisette dall'ultima uscita cinematografica, è in arrivo un nuovo film di Slam Dunk. L'opera di Takehiko Inoue, che negli anni Novanta ha ridefinito gli schemi del manga spokon, tornerà entro la fine dell'anno. Scopriamo tutto ciò che sappiamo su questo atteso ritorno.

Pochi giorni fa il film di Slam Dunk si è messo in mostra con un trailer. Il filmato promozionale è stato però accompagnato da tante altre informazioni sulla produzione che potrebbero essere passate in sordina. Ecco quanto rivelato da TOEI Animation.

The First Slam Dunk è la nuova pellicola tratta dal leggendario manga spokon che tra il 1990 e il 1996 ha dominato le pagine di Weekly Shonen Jump. Il suo debutto nei cinema giapponesi è atteso per il 3 dicembre 2022, quasi tre decenni dopo il quarto OAV uscito nel 1995.

La produzione ha svelato già i doppiatori del quintetto titolare dello Shohoku. Miyagi, Mitsui, Rukawa, Sakuragi e Akagi verranno rispettivamente interpretati da Shugo Nakamura, Jun Kasama, Shinichiro Kamio, Subaru Kimura e Kenta Miyake. Il gruppo musicale The Birthday esegue la sigla di apertura del film, mentre la band 10-FEET si occupa della ending con il brano "Dai Zero Kan".

A dirigere e a scrivere la sceneggiatura del film è il maestro Inoue in persona. Tra i membri dello staff di TOEI Animation troviamo Yasuyuki Ebara come direttore dell'animazione e character designer, e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada, Naoki Miyahara, Tosho Ohashi e Yu Kamatani. A dirigere e produrre la CG ci sono Daiki Nakazawa e Yuta Ogura. Vi salutiamo lasciandovi ad altri dettagli su The First Slam Dunk.