Quando esce Tokyo Revengers 2? La data di uscita ufficiale su Disney+

Già da gennaio il 2023 ci regalerà le prime bombe. Da non molto è stato rivelato che Tokyo Revengers Stagione 2 arriverà in esclusiva su Disney+, ma quando uscirà esattamente il sequel dell'adattamento del manga di Ken Wakui?

Sul sito web ufficiale dell'anime di Tokyo Revengers è stato rivelato che Tokyo Revengers: Christmas Showdon debutterà ufficialmente il 7 gennaio 2023 in Giappone su Disney+. Visto quanto accaduto con Bleach: Thousand-Year Blood War, cominciato a inizio ottobre 2022 ma non ancora arrivato in Europa sul catalogo streaming di Disney+, è improbabile che in Italia Tokyo Revengers Stagione 2 arrivi rispettando quella data.

La rivelazione della premiere è stata accompagnata dall'annuncio sulla sigla dell'anime. Tuyu, unita musicale composta dal chitarrista Pusu, dal pianista Miro e dalla voce Rei, interpreterà il brano "Kizutsukedo, Aishiteru".

Prodotto da LIDEN FILMS, Tokyo Revengers Stagione 2 proseguirà la storia di Takemichi esattamente dal cliffhanger da cui era stata interrotta. In questo prossimo appuntamento verrà adattato l'arco del Christmas Showdown, incentrato sulla battaglia tra la Tokyo Manji Gang e il Black Dragoon di decima generazione. Durante questo conflitto gli spettatori conosceranno i fratelli Shiba, Taiju e Yuzuha.

Taiju Shiba è il capo del Black Dragoon, mentre Yuzuha è sua sorella. I due sono in cattivi rapporti e Yuzuha si unirà alla Toman per cercare di vendicarsi del fratello violento. Nel mentre, Takemichi proverà ancora a salvare la sua amata Hinata e i suoi amici. Vi lasciamo al trailer ufficiale di Tokyo Revengers 2.