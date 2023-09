Quando esce Tokyo Revengers 3? Trapela la premiere dell'arco di Tenjiku

Dopo una seconda stagione in cui la Tokyo Manji Gang ha affrontato la temibile Black Dragoon nel corso del Christmas Showdown, Tokyo Revengers sta per fare il suo ritorno. Per Takemichi e compagni è tempo di una nuova battaglia tra bande criminali, questa volta contro la Tenjiku.

Poco dopo la fine della trasmissione del Christmas Showdown Arc, la Stagione 3 di Tokyo Revengers è stata annunciata da LIDEN FILMS. In Tokyo Revengers 3 verrà adattato il Tenjiku Arc, una saga che vedrà la Toman impegnata in una nuova, grande rissa tra gang e di cui abbiamo già potuto osservare un trailer.

All'uscita delle prossime puntate dell'adattamento del manga di Ken Wakui non manca molto. La finestra di uscita è programmata infatti per questo autunno, e dunque per il mese di ottobre. Un leak ha anticipato l'ufficialità. La premiere di Tokyo Revengers 3 verrà trasmessa il 3 ottobre 2023 in esclusiva su Disney+.

L'arco narrativo di Tenjiku occupa 64 capitoli nel manga ed è la saga più lunga dell'opera. Considerato ciò, e visto che l'arco Black Dragoon e Valhalla durano 44 capitoli, questa stagione dovrebbe leggermente più lunga. Con Tokyo Revengers 3 LIDEN FILMS dovrebbe dunque oltrepassare la produzione dei soliti 12-13 episodi stagionali.