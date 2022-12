Quando esce Trigun Stampede? Trailer e data di uscita per il ritorno dell'anime

È passato molto tempo dall'ultimo incontro con Vash the Stampede, ma è solo questione di settimane prima che la situazione cambi. L'eroe di Trigun sta per tornare con la tanto attesa nuova serie in CG. Ma quando esce esattamente l'anime Trigun Stampede?

Nella giornata del 3 dicembre in Giappone sono stati trasmessi in anteprima esclusiva i primi 3 episodi di Trigun Stampede, accompagnati da un talk show dei doppiatori della serie. In quest'occasione è stata rivelata la data di esordio ufficiale. Trigun Stampede esordirà il 7 gennaio 2023 e verrà trasmesso in simulcast streaming su Crunchyroll.

Per celebrare l'annuncio dell'uscita, TOHO animation ha rilasciato un nuovo trailer di Trigun Stampede. La clip promozionale sottotitolata in inglese permette di scoprire in anteprima i temi iniziali e finali della serie. La sigla di apertura è "TOMBI" di Kvi Baba, mentre la sigla di chiusura è "Hosi no Kuza" di Salyu e della compositrice Haruka Nakamura.

La produzione di Trigun Stampede è stata affidata allo studio d'animazione Orange. Lo staff dell'anime comprende il regista Kenji Muto e il character designer Kouji Taima. La storia originale è stata scritta da Takehiko Oki. Vash the Stampede verrà doppiato in lingua originale da Yoshitsugu Matsuoka, voce di Inosuke in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.