La storia di My Hero Academia sta entrando in una fase topica, con Weekly Shonen Jump e Kohei Horikoshi che hanno confermato l'avvio verso il finale. Ci vorrà ancora un po' prima che My Hero Academia si concluda, con diversi volumi ancora in produzione. In Giappone al momento è stata pubblicata la raccolta numero 30 ad aprile 2021.

Com'è invece la situazione in Italia? Essendo quasi in pari con la pubblicazione giapponese, Star Comics sta pubblicando My Hero Academia a cadenza trimestrale. L'ultimo volume uscito è il numero 27, reso disponibile sugli scaffali delle fumetterie ed edicole italiane ad aprile 2021. Quando esce il volume 28 di My Hero Academia in Italia?

Secondo il sito ufficiale di Star Comics, sarà mantenuta la cadenza trimestrale anche per questo volume. Di conseguenza, My Hero Academia 28 sarà pubblicato il 30 giugno 2021. Manca quindi un mese circa all'arrivo del prossimo tankobon, che conterrà i capitoli dal 268 al 276, ben nove. Proseguirà quindi la storia con Hawks e gli altri eroi, studenti e professionisti, che stanno assaltando su vari fronti i villain per porre fine alla minaccia.

Considerate le tempistiche attuali, i prossimi volumi di My Hero Academia saranno pubblicati a ottobre 2021 e gennaio 2022.