Quando escono i nuovi episodi di Naruto Shippuden in italiano nel 2023?

Le reti Mediaset hanno sempre ospitato tanti anime negli anni. Seppur il loro numero sia calato rispetto agli anni '90 e primi anni 2000, quando venivano sempre proposti nuovi titoli, ci sono ancora delle new entry. Ma le serie più attese rimangono quelle di sempre, con Naruto Shippuden in primissima linea.

L'anime tratto dal manga di Masashi Kishimoto è stato completato in patria diversi anni fa, ma non in Italia. Infatti, per ora il doppiaggio va avanti a rilento e soltanto negli ultimi anni Mediaset ha ripreso a proporre nuovi episodi. Nel 2021, sono stati trasmessi gli episodi che vanno dal 349 al 393, ben tre stagioni ambientate durante la Quarta Grande Guerra Ninja. E ora?

Quando arriveranno i prossimi episodi di Naruto Shippuden in Italia? Sembra già che Mediaset abbia ordinato i prossimi episodi, insieme a quelli di ONE PIECE. Quindi, a breve, sia l'anime di Eiichiro Oda che quello di Masashi Kishimoto torneranno sulle reti italiane con un numeroso gruppo di episodi. Per quanto riguarda Naruto Shippuden, in dirittura d'arrivo ci sono gli episodi della stagione 20, ovvero "Il ritorno di Naruto - Il miracolo dei compagni", che va dall'episodio 394 al 413, non si sa ancora se sarà compresa anche la stagione 21 "La saga dell'attivazione dello Tsukuyomi infinito", l'apice della guerra.

Naruto Shippuden tornerà in autunno, facendo parte dell'annuncio del palinsesto del 2023-2024. Non è noto quanti episodi sono in programma, ma questo segna il ritorno di Naruto Shippuden su Italia 2 dopo ben due anni di assenza.