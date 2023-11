Quando escono i prossimi episodi di Dragon Ball Z in italiano su Prime Video?

Lucca Comics & Games 2023 è stato teatro di grosse novità. Nel corso della manifestazione Dynit ha annunciato l'arrivo di Naruto Shippuden in italiano su Prime Video , ma non solo. Il catalogo della piattaforma streaming di Amazon è stato arricchito con l'aggiunta di Dragon Ball e Dragon Ball Z.

In attesa dell'uscita di Dragon Ball Daima nel 2024, gli appassionati del franchise possono smorzare l'attesa rivivendo le avventure di Goku. Su Prime Video è arrivata la prima stagione di Dragon Ball, che introduce i protagonisti e racconta fino al 21° Torneo Tenkaichi, oltre che le prime puntate di Dragon Ball Z.

Su Prime Video è disponibile l'intera Saga dei Saiyan di Dragon Ball Z. In questi primi 35 episodi dell'anime di TOEI Animation viene raccontato l'arrivo sulla terra di Radish, il rapimento del piccolo Gohan e la rivelazione sulle origini di Goku. Molto presto, sarà possibile proseguire la storia con un'altra tornata di episodi.

La Saga di Freezer di Dragon Ball Z arriverà su Prime Video il 9 dicembre 2023. Questa volta saranno numerose le puntate in arrivo, parliamo infatti degli episodi che vanno dal 36 al 107. Lo stesso giorno su Prime Video arriveranno anche nuovi episodi di Dragon Ball. Successivamente, come potete vedere dalla road map di Dynit in calce all'articolo, sarà la volta della Saga di Garlic Jr. Vi ricordiamo che entrambi gli anime sono disponibili doppiati in italiano con il doppiaggio storico di Mediaset.