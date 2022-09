Quando finirà l'anime di ONE PIECE? Ipotesi e speranze

Nel corso degli ultimi anni la produzione dell’anime di ONE PIECE ha raggiunto livelli qualitativi incredibili per una serie a cadenza regolare e con più di 1000 episodi alle spalle. Questo è dovuto al successo dell’epopea di Eiichiro Oda, e mentre il manga è ormai proiettato verso la saga finale, è naturale chiedersi quando finirà l'anime di ONE PIECE?

Giunto attualmente all’episodio 1031, decisivo per la rottura dell’alleanza tra Kaido e Big Mom, l’anime è ancora nella fase centrale dell’arco narrativo di Wano, iniziato nel luglio del 2019, e che prosegue da ben 140 episodi. Considerando i ritmi produttivi a cui Toei ci ha abituati, e il fatto che gli episodi più recenti hanno adattato gli eventi narrati nei capitoli 1011 e 1012 del manga, possiamo supporre che l’anime porterà a conclusione l’arco nella prima metà del 2023.

Nel corso dell’intervista speciale con Gosho Aoyama, Eiichiro Oda ha dichiarato di aver intenzione di concludere il manga in tre anni, e quindi nel 2025. Appare quindi plausibile che l'anime di ONE PIECE finirà tra il 2026 e il 2027, sperando che lo studio d’animazione riesca a proseguire con tali ritmi, e prendendo in considerazione anche l’aggiunta degli episodi filler che vengono inseriti, solitamente due o tre per stagione, come le recenti puntate prequel del film ONE PIECE: RED.

Va comunque sottolineato che Oda potrebbe protrarsi nella narrazione, il che avvicinerebbe il finale dell’anime al 30esimo anniversario dalla pubblicazione del primo, iconico, episodio risalente al 20 ottobre 1999, e sarebbe sicuramente un modo speciale per chiudere la storia di una delle serie di maggior successo targate Toei Animation. E secondo voi quando finirà l’anime di ONE PIECE? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

