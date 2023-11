Quando finirà Berserk? Koji Mori parla dell'epilogo del manga

Con la morte di Kentaro Miura sembrava impossibile che Berserk potesse trovare un finale. A riprendere in mano il manga di Berserk è stato Koji Mori, caro amico del defunto mangaka e uno dei pochi a conoscenza degli sviluppi della trama, che si occuperà della serializzazione fino all'epilogo.

In attesa del capitolo 376 di Berserk, che pare possa arrivare non prima del nuovo anno, l'autore Koji Mori si è lasciato andare ad alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un'intervista rilasciata al portale Gamebiz.

Intorno al 2020/21, Kentaro Miura sembrava determinato nel mettersi al lavoro sul finale di Berserk, un compito che ora spetta a Koji Mori in collaborazione con Studio GAGA. Attualmente Mori ha già un'idea su quanti volumi e quanti anni di lavoro ci vorranno per completare Berserk, ma non si è voluto sbilanciare con gli appassionati.

Ci sono degli argomenti che Mori e GAGA non riescono a far quadrare come Miura avrebbe voluto. Per Koji Mori seguire le orme lasciate in eredità da Miura è importantissimo e non sembra essere disposto a dare vita a una sua storia.

In definitiva, pur avendone un'idea, Mori non ha voluto rivelare quando finirà Berserk o quanti capitoli mancano ancora alla conclusione della storia. Con il ritmo di pubblicazione attuale si può supporre che Berserk non possa di certo finire nel 2024, per cui è più probabile una chiusura nel 2025.