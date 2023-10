Quando finirà Berserk? Il manga ha un limite, ecco le parole dell'autore Koji Mori

Anche senza il contributo del suo creatore e sviluppatore, Berserk continua. La morte di Kentaro Miura ha fermato per diversi mesi il manga dark fantasy più amato al mondo, ma la scelta di Studio GAGA e di Koji Mori di mettersi in gioco ha portato al proseguimento della storia, che ha appena terminato il suo vecchio arco narrativo.

È appena cominciato un nuovo arco narrativo in Berserk, che a quanto pare porterà i protagonisti lontani dalle terre che erano soliti abitare. Si tratta quindi di un nuovo sviluppo narrativo che porterà il manga in avanti a livello di trama, staccandolo di netto rispetto alle avventure precedenti. Tuttavia, molti fan si fanno ancora tante domande su come proseguirà la serie e sulla sua durata. Quanto tempo durerà e quando finirà Berserk?

In una recente intervista, Koji Mori ha parlato del finale di Berserk. Essendo lui a occuparsi della sceneggiatura della serie ora, con la dipartita di Kentaro Miura, è inevitabile che sappia meglio di chiunque altro quale sarà il percorso che svolgerà il manga da qui in avanti. Secondo Koji Mori, per il finale di Berserk non ci vorranno più di dieci anni.

Si tratta quindi di un lasso di tempo lunghissimo, anche se molto andrà valutato in base alla quantità di capitoli che verranno prodotti nel mentre. In ogni caso, il materiale che Kentaro Miura ha passato al suo grande amico prima di morire saranno abbastanza per raccontare pienamente la storia di Gatsu, senza tagli o allungamenti di sorta.