Quando finirà Bleach: Thousand-Year Blood War? Sorprese e visual per l'epilogo dell'anime

Bleach: Thousand-Year Blood War 2 sta emozionando il pubblico con battaglie che non stanno lasciando scampo sia ai Capitani del Gotei 13 che agli Sternritter del Wandenreich, e mostrando Shikai e Bankai mai visti in precedenza. Man mano che le settimane passano, tuttavia, il secondo cour "The Separation" si avvicina al suo epilogo.

Con la recentissima trasmissione dell'ottava puntata, 21° in totale dell'anime, Bleach: Thousand-Year Blood War 2 è entrato in pausa. Studio Pierrot aveva infatti programmato uno stop per preparare gli spettatori al finale della serie. Mentre i fan attendono il riepilogativo in arrivo la prossima settimana e il nono episodio, arrivano informazioni ufficiali sul finale della serie animata.

Come il primo, il secondo cour di Bleach: Thousand-Year Blood War conta un totale di 13 episodi. Contando che al momento ne sono stati già trasmessi otto, e che la prossima settimana c'è pausa, la serie è molto vicina alla fine. Contando le puntate restanti, il finale della serie è previsto per il 30 settembre. Va segnalato infatti che Bleach: Thousand-Year Blood War 2 culminerà con un maxi episodio speciale. Questa notizia ufficiale è stata accompagnata da una nuova visual che ritrae i Soul Reaper Ichigo, Abarai, Rukia e Byakuya.

Replicando quanto accaduto con la prima parte, la seconda parte dell'adattamento dell'arco finale saluterà gli spettatori con una trasmissione di un'ora. Pare infatti che gli episodi 12 e 13 del secondo cour (25-26 in totale) verranno trasmessi consecutivamente, così da formare una puntata dalla durata speciale.